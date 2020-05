A fine stagione quasi sicuramente Higuain lascerà la Juventus. Cinque sono i profili che in questo momento piacciono alla società bianconera, ecco chi

La Juventus ormai pronta a cedere il suo attaccante argentino Gonzalo Higuain sta correndo ai ripari per portare un nuovo attaccante di qualità in rosa per la prossima stagione. Difficilmente il Pipita rinnoverà con i bianconeri anche se la scadenza effettiva del suo contratto è a giugno 2021. Tuttavia i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati qualora, appunto, Higuain dovesse lasciare ed ecco che si delineano 5 obiettivi per l’attacco, in polpe naturalmente rimane l’altro argentino Mauro Icardi che come sappiamo è il colpo che Paratici sta tentando di mettere a segno già da due anni, e come sappiamo la volontà dell’argentino è proprio quella di tornare in Serie A e in Italia.

Calciomercato Juventus: cinque nomi per sostituire Higuain

Oltre a quello di Icardi, un altro profilo che sembra interessare i bianconeri in attacco è quello di Pierre Aubameyang. Il bomber dell’Arsenal sembra non voler rinnovare il suo contratto in Inghilterra e qualora dovesse partire la destinazione Serie A sarebbe opzione assai gradita, come sappiamo in passato il giocatore giocò già al Milan. Su di lui anche il Barcellona. Il terzo profilo, invece, arriva dalla Spagna, stiamo parlando del giovane attaccante del Real Madrid Luka Jovic che nonostante sia stato comprato da poco non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio in blancos e, dunque, potrebbe essere una buona opportunità per portarlo in bianconero. Il quarto profilo è di un pupillo di Sarri, sarebbe proprio l’allenatore toscano della Juventus ad acconsentire alla possibile trattativa, stiamo parlando di Arkadiusz Milik che potrebbe lasciare Napoli e riabbracciare l’ex allenatore. L’ultimo nome arriva di nuovo dalla Premier League inglese, stiamo parlando di Raul Jimenez, il 29enne del Wolverhampton sta facendo la differenza in Inghilterra tanto che su di lui ci hanno messo gli occhi anche le big della Premier, il messicano sarebbe una vera propria scommessa anche se i gol parlano chiaro, un obiettivo che potrebbe fare sicuramente bene in bianconero.

