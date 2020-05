Calciomercato Juventus, Arthur si avvicina?

Arthur è uno degli obiettivi numero uno della Juventus. Ma qual è la situazione per arrivare al centrocampista brasiliano?

Arthur è senza alcun dubbio uno dei nomi più caldi del calciomercato della Juventus. Pjanic e De Sciglio al Barcellona e il brasiliano ai bianconeri. Sembrerebbe esserci già l’accordo tra le società, ma il verdeoro non sarebbe convinto. Nelle ultime ore però, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stata un’apertura. La diplomazia blaugrana starebbe lavorando alacremente per sbloccare la situazione. Ma quante possibilità ci sono?

Arthur alla Juventus, Calciomercato: qualcosa si muove

L’idea della società catalana sarebbe quella di far capire al giocatore che il suo addio farebbe molto comodo, soprattutto per risistemare il bilancio. Un messaggio che sarebbe però arrivato attraverso la stampa e attraverso l’annuncio di un accordo già trovato con la Juventus. Arthur, che inizialmente appariva irremovibile, avrebbe aperto un piccolo spiraglio. E la questione potrebbe essere di natura meramente economica. Il Barcellona molto probabilmente provvederà a una riduzione di oltre il 70% degli emolumenti negli ultimi due mesi, con estensione per un terzo. Invece, il sistema di agevolazione fiscale varato dall’Italia per chi si trasferisce nel nostro Paese, offrirebbe un certo margine di manovra per migliorare lo stipendio del verdeoro, Da qui arriverebbe il piccolo ripensamento.

D’altronde i bianconeri avrebbero individuato in Arthur l’acquisto giusto in mezzo al campo per qualità e margini di crescita. Insomma, la trattativa, per quanto difficile e complicata, dovrebbe andare avanti. Un piccolo spiraglio si sarebbe aperto. Ora non resta che attendere che cosa accadrà. Il futuro si deciderà in queste settimane e a contare e a fare la differenza sarà comunque la volontà del calciatore.

