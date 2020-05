Calciomercato Juventus, Pjanic sempre più verso la Spagna

Nel prossimo calciomercato Juventus potrebbero esserci delle cessioni eccellenti e una di queste sembra essere quella di Miralem Pjanic. Le possibilità che il centrocampista bosniaco resti in bianconero sembrano calare con il passare dei giorni e del resto la Juventus potrebbe lanciare nel suo ruolo Bentancur.

Prima dello stop a causa del coronavirus, infatti, Sarri nella posizione di playmaker aveva già lanciato il mediano sudamericano. Pjanic insomma non ha reso per come ci si aspettava e la Juventus non direbbe no ad una sua cessione onerosa. Anche perché le pretendenti non gli mancano di certo. E si parla ovviamente solo di grandi club.

Come ha riportato “Mundo Deportivo” il calciatore però avrebbe le idee abbastanza chiare su quella che potrebbe essere la sua nuova destinazione e preferirebbe – in caso di addio al bianconero – accettare le lusinghe del Barcellona, dove avrebbe l’opportunità di giocare con un altro grandissimo campione del calcio mondiale moderno come Leo Messi.

Calciomercato Juventus, le contropartite per Pjanic

Il Barcellona dal canto suo pare essere molto interessato al mediano e avrebbe messo sul piatto più contropartite tecniche per intavolare uno scambio con la Juventus. Nella lista anche Rakitic e Semedo. I bianconeri però hanno già nel mirino il calciatore adatto per gli schemi di Maurizio Sarri, vale a dire il centrocampista brasiliano Arthur.

Uno scambio che pare dunque possibile, anche se c’è da convincere soprattutto Arthur, che nelle scorse settimane ha manifestato la volontà di rimanere a giocare in Spagna.

