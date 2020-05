Juventus, gruppo al completo per mister Sarri

La Juventus adesso è a ranghi completi e vuole farsi trovare pronta alla ripartenza della serie A. Per la prima volta infatti da quando c’è la possibilità di allenarsi il tecnico Maurizio Sarri ha potuto contare sul suo organico al completo.

Oggi infatti erano presenti alla Continassa anche gli ultimi due stranieri che sono rientrati in Italia, vale a dire Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Pure loro si sono allenati sull’erba del centro sportivo dei bianconeri, con il chiaro intento di recuperare al più presto il migliore stato di forma possibile.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, arriva la svolta in panchina: Zidane favorito?

Anche se entrambi sembrano essere sul piede di partenza, non c’è dubbio sul fatto che la Juventus debba contare sul loro apporto in questo insolito finale di stagione. Si giocherà praticamente ogni tre giorni e non bisogna inoltre dimenticare che la formazione di Sarri sarà impegnata anche in Coppa Italia e in Champions League ad agosto.

Per questo motivo l’allenatore avrà bisogno di tutti gli elementi della rosa e dovrà evidenziare la bontà di un organico nel quale non ci sono titolari o riserve, visti i grandi campioni che ne fanno parte. La ripartenza della serie A potrebbe essere ufficializzata il prossimo 28 maggio, l’obiettivo è quello di scendere in campo attorno alla metà di giugno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK