Arthur alla Juve, il brasiliano ha comunicato la sua decisione al Barcellona

A svelare il futuro del centrocampista Arthur è l’allenatore del Barcellona Setien: «Se lui ha detto che vuole restare in blaugrana… c’è poco da dire».

Arthur resta l’obiettivo principale per il centrocampo della Juventus. Proseguono i contatti tra blaugrana e bianconeri, ragionamenti in atto per cercare di imbastire vere e proprie operazioni. Con due giocatori – al momento – in prima fila: il brasiliano e Miralem Pjanic. Il carioca è stimato sia dai dirigenti sia da Maurizio Sarri. Sarebbe quindi il rinforzo ideale per dare nuovi soluzioni a una mediana proiettata a cambiare decisamente volto. Il bosniaco, finito nel mirino dei catalani da tempo, dal canto suo potrebbe integrarsi agevolmente negli aulici meccanismi catalani. Per adesso, però, non c’è margine di trattativa perché il brasiliano non vuole muoversi.

LEGGI ANCHE >>> Perinetti: «La Juve cambierà molto. Sarri ha un sogno a centrocampo»

Arthur, no alla Juventus

Quique Setien, tecnico blaugrana, ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro nel corso della sua intervista a BeIn Sports. “Se lui ha detto che l’unico futuro che lo stuzzica è a Barcellona… Io del futuro dei calciatori non ho davvero nulla da dire. Io sono molto concentrato sulle partite che abbiamo davanti, sul lavoro da fare, e necessito di tutti i calciatori perché non conosciamo bene le condizioni della ripartenza. Non posso speculare su queste cose, io conto su tutti i miei calciatori e spero che tutti siano nella condizione di rendere al massimo».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK