Calciomercato Juventus, Rabiot tentato dalla Premier?

Adrien Rabiot ieri si è allenato per la prima volta al JTC, anche in solitario. Il francese è stato uno degli ultimi a rientrare in Italia dopo l’emergenza Coronavirus e adesso sarà impegnato nel difficile compito di guadagnarsi una maglia da titolare.

Il francese ha accelerato il suo rientro grazie ad un doppio tampone, tuttavia il suo comportamento e il suo ritardo nel tornare a Torino non è certo piaciuto ai tifosi bianconeri. Che sognano in grande per questa ripartenza e dunque sperano che tutti possano essere al top.

A dire il vero – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – Rabiot sembra essere rientrato in ottime condizioni fisiche. E nell’allenamento di ieri è apparso molto concentrato e determinato, voglioso di mettersi in mostra non appena sarà possibile.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Rabiot

Tuttavia bisogna sempre sottolineare come il giocatore francese sia uno dei possibili partenti in estate. Perché le pretendenti non gli mancano di certo. In primis l’Everton di Carlo Ancelotti, soluzione che forse sarebbe gradita dal calciatore, che ritroverebbe l’allenatore che lo ha lanciato nel grande calcio.

Detto anche della possibilità di inserimento di Rabiot nella trattativa per riportare Pogba a Torino, c’è anche una nuova opzione per lui anche in Premier League. L’asso francese infatti piace anche al Newcastle, che ha cambiato proprietario ed è pronto a offrire un contratto davvero importante al giocatore pur di portarlo in Premier League.

