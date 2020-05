Calciomercato Juventus, Vidal ha le idee chiare sul futuro

Nella biografia di Giorgio Chiellini un capitolo è dedicato ad Arturo Vidal. Il cileno è rimasto abbastanza male per le parole dell’ex compagno di squadra, “ferito” come altri due giocatori importanti, ovvero Felipe Melo e Mario Balotelli. Del resto chi può essere felice se vengono raccontati dei fatti personali e privati?

Nelle scorse settimane si era perfino ipotizzato un possibile ritorno del cileno in Italia, con la Juventus e l’Inter pronte ad accoglierlo. Lo stesso Vidal però su Instagram ha praticamente chiuso ogni possibilità che questo avvenga. «Mi trovo benissimo a Barcellona, sono felice come non mai. – ha detto l’ex centrocampista bianconero – La gente mi ferma per strada e mi fa sentire tutto il suo affetto. Sarà la mia ultima tappa in Europa».

Calciomercato Juventus: il futuro di Vidal

Vidal ha già in mente quale sarà del resto il suo futuro. Sulla GGazzetta dello Sport si legge di come la sua volontà sia quella di tornare a giocare in patria, nel Colo Colo. Dove il centrocampista non ha intenzione certo di fare la comparsa, ma vuole cercare di vincere il titolo nazionale e anche la Libertadores.

E poi c’è la chiusura romantica, la volontà di concludere la carriera nel Rodelindo Roman. Che non è altro che la squadra di sua proprietà che milita nella quarta serie cilena. Chissà che in un futuro non troppo lontano non possa scalare le divisioni grazie ai gol e alle giocate del suo proprietario.

