Calciomercato Juventus, dalla Spagna offerta super per Haaland

C’è anche Haaland tra i possibili obiettivi bianconeri del prossimo calciomercato Juventus. Una prima punta giovane ma già di spessore internazionale, come testimoniano i suoi gol segnati con il Salisburgo anche in Champions e ora anche con il Borussia Dortmund.

Il centravanti si è trasferito in Germania proprio a gennaio ma – nonostante la lunga pausa dovuta al coronavirus – si è già messo in mostra a suon di gol. Tanto che grandi club europei sarebbero già pronti a strapparlo ai gialloneri. Del resto a ingolosire è anche la sua clausola rescissoria, che è di “appena” 75 milioni di euro.

Una cifra alta per tutti in questo momento storico, ma va anche detto che si parla di un giocatore destinato ad una importante carriera e un investimento a lungo termine che sarebbe senz’altro ammortizzato.

A tentare l’assalto – come riporta Don Balon – potrebbe essere il Real Madrid. Che è in cerca di un giocatore che possa prendere il posto di Benzema, che non è certo più giovanissimo. E che per questo motivo avrebbe intenzione di chiudere al più presto l’accordo per il 19enne norvegese.

Per convincere il Borussia Dortmund a cedere il giocatore il Real Madrid avrebbe addirittura offerto sette giocatori ai tedeschi. Vale a dire Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Oscar Rodriguez, Brahim Diaz, Kubo, Ceballos e Odriozola. Tutti elementi di spessore, alcuni dei quali potrebbero interessare i gialloneri, che sono in lizza per il primato in Bundesliga.

