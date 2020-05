Un obiettivo a centrocampo dei bianconeri sembra allontanarsi, ad annunciare questo presunto allontanamento è un tweet della mamma di Arthur

L’obiettivo, attualmente, numero uno a centrocampo dei bianconeri sembra non ricevere certezze anzi…ad allontanare con una bella “doccia fredda” ci ha pensato la mamma del giocatore, infatti Arthur, stando alle parole della mamma del brasiliano, starebbe molto bene al Barcellona e non vorrebbe andarsene. Sono arrivate le parole della mamma proprio in un Tweet in cui spiega perché suo figlio voglia rimanere in blaugrana. La mamma ha scritto, testualmente, “Lui è felice al Barcellona”. Una chiusura all’obiettivo numero uno dei bianconeri?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Sarri chiama nove giovani dal vivaio: ecco i nomi

Calciomercato Juventus, un obiettivo a centrocampo si allontana

Arthur sarebbe il grande obiettivo a mediana per il mercato bianconero della prossima stagione, infatti secondo le varie indiscrezioni, l’operazione per Arthur avverrebbe in uno scambio clamoroso con il cartellino di Miralem Pjanic. Operazione che avrebbe avuto, fra l’altro, il benestare di entrambe le società. Un operazione che però è stata bruscamente “frenata” dal Tweet della mamma del giocatore che ha scritto espressamente che il brasiliano si trova bene a Barcellona e che vorrebbe rimanerci. Una chiusura definitiva all’operazione scambio? C’è da capire cosa diranno le società, ma già lo stesso Arthur ha dichiarato a più riprese di voler rimanere in Spagna. Anche per il suo legame con i giocatori e con Lionel Messi, in una recente dichiarazione il centrocampista brasiliano aveva detto: “non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo”. Dunque l’intenzione sembra più che chiara, ora la parola spetta solo ai club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il Manchester apre a Pogba, occhio però all’Inter

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK