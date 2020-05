Calciomercato Juventus, due club di Premier su Higuain

Uno dei nodi da risolvere nel prossimo calciomercato Juventus sarà la permanenza o meno in bianconero di Gonzalo Higuain. Quale sarà il futuro del bomber argentino? Una domanda alla quale non è facile dare una risposta.

Il bomber ex Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2021 con la Juventus e nelle ultime settimane si è parlato per lui soprattutto di un possibile ritorno in patria per vestire la maglia del River Plate oppure di un possibile approdo nel campionato americano, nella Mls.

Tuttavia da più parti sono arrivate voci riguardo la volontà del calciatore di onorare fino alla fine il suo contratto con la Juventus. Dunque per lui dovrebbe esserci un altro anno a Torino.

El futuro de Higuaín en la Juventus no está claro. Desde Inglaterra, el "Sunday Express" apunta a que el argentino podría regresar a la Premier League de la mano del Newcastle o el Wolverhaptom, que estarían interesados en hacerse con el delantero, que ya jugó en el Chelsea. pic.twitter.com/VKDAXjnphP — Fanáticos (@Fanaticos21) May 24, 2020

Calciomercato Juventus: Higuain sarà ceduto?

Tuttavia dall’Inghilterra arrivano delle voci riguardo al futuro del calciatore che lo vorrebbero tornare in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. Sarebbe il Newcastle pronto a farsi avanti con la Juventus per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante. I bianconeri inglesi intendono fare una grande campagna acquisti, visto che da poco c’è stato un cambio societario.

Ma sulle tracce di Higuain ci sarebbe anche un altro club intenzionato ad entrare nel novero delle big della Premier League, vale a dire il Wolverhampton.

