Allianz Stadium fortino Juve. Ma senza tifosi sarà lo stesso?

I bianconeri sono la squadra che in questo campionato ha fatto più punti in casa: 37. Poi la Lazio a 36 e l’Inter a 25. E’ l’effetto dell’Allianz Stadium che permette, a conti fatti, a Sarri di essere un punto avanti ad Inzaghi. Questo nonostante il ko rimediato da Cristiano Ronaldo e compagni all’Olimpico. La gente della Juve, pertanto, oltre a portare introiti pesanti nelle casse del club, garantisce anche punti scudetto. Il record di incasso? Per Juve-Ajax del 16-4-19 il cassiere dello stadio ha fatto il boom: 5.016.924 euro, hospitality esclusa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pure i bianconeri su Montiel

Che impattò avrà l’Allianz Stadium senza tifosi?

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. «L’incognita è capire che succederà nelle prossime sei partite – spiega -. La Juve deve giocare in casa all’Allianz Stadium contro Lecce, Torino, Atalanta, Lazio, Samp e Roma e il dettaglio non sfuggirà. Ci sono due scontri diretti, compreso lo showdown contro Immobile. Juventus-Inter dell’8 maggio in questo senso ha mandato un messaggio al mondo: tifo o non tifo, cambia poco». Sarri incrocia le dita, anche perché Cristiano Ronaldo vive dell’entusiasmo del suo pubblico e dei suoi tifosi.