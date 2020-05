Juventus, il parere di Zoff sulla volata scudetto: «La rosa un’arma in più»

Dino Zoff è una leggenda del calcio italiano ed ex portiere bianconero. L’estremo difensore ha scritto delle pagine indelebili della storia del club torinese e il suo è un dna vincente che in pochi hanno.

La serie A sta per riprendere, ormai manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare giovedì prossimo, quando i vertici del calcio italiano incontreranno il ministro dello Sport Spadafora. L’ipotesi che va per la maggiore è quella di una ripartenza il prossimo 20 giugno, anche i recuperi rimasti in sospeso potrebbero essere giocati una settimana prima.

C’è grande incertezza per il titolo. La Juventus è in vantaggio di appena un punto sulla Lazio, altro club al quale Zoff è molto legato, e non bisognerà certo sottovalutare l’Inter di Antonio Conte. Insomma un finale di campionato che promette spettacolo e scintille.

Riparte la serie A? Zoff

Non fa pronostici Dino Zoff, che intervistato da Rete 8 Sport ha però sottolineato come la squadra di Maurizio Sarri abbia qualcosa in più rispetto alle rivali. «Bisognerà capire in che stato le squadre scenderanno in campo, sia sotto il profilo fisico che mentale. Di certo la rosa della Juventus sarà un’arma in più vista la possibilità di inserire i cinque cambi a partita. – ha detto l’ex portiere bianconero – Credo che anche grazie a questo i bianconeri punteranno direttamente al titolo».

