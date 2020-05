Pjanic al Barcellona, i blaugrana adesso hanno fretta di chiudere

Il Barcellona adesso vuole chiudere nel minor tempo possiible l’operazione relativa a Pjanic. Ma senza Arthur la Juventus non darà l’ok alla cessione.

Miralem Pjanic nel finale di stagione sarà regolarmente al suo posto in cabina di regia. Al massimo si alternerà con Bentancur, suo erede designato nel dirigere i tempi di gioco. Il giocatore bosniaco ha recuperato del tutto a margine di un acciacco che lo aveva tenuto fuori per un po’ e che gli avrebbe fatto correre il rischio di giocare a singhiozzo. La pausa, invece, è stata salutare almeno da questo punto di vista. E’ al centro da tempo di ingenti manovre di mercato che lo vogliono al Barcellona, club che ora vuole chiudere.

LEGGI ANCHE >>> Pogba alla Juventus, i bianconeri fanno sapere al francese che…

Pjanic, il Barcellona aspetta il closing dell’operazione

In Spagna sono sicuri: Miralem Pjanic è a un passo dal Barcellona. Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana avrebbero intenzione di chiudere al più presto l’affare con i bianconeri, prima di dare l’assalto a Lautaro Martinez. Da Torno è arrivato l’ok per l’operazione, che potrebbe non prevedere alcuna contropartita tecnica. In quel caso, Fabio Paratici ripiegherebbe su Jorginho. il nome di Arthur, però, resta sempre in cima alla lista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK