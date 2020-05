L’attaccante del Sassuolo stuzzica l’entourage di mercato dei bianconeri, un giocatore che piace e che potrebbe essere il rinforzo inaspettato in casa Juve

Jeremie Boga è attualmente uno dei volti sicuramente di spicco nella Serie A e del calcio italiano. Adesso è arrivata l’ufficialità Boga è interamente del Sassuolo, l’attaccante ivoriano era stato precedentemente acquistato dal Chelsea per 5,5 milioni con l’ipotesi recompera a favore dei blues per 8 milioni. Il Sassuolo però è riuscito a chiudere l’accordo, togliendo, dunque, la recompera e assicurandosi le prestazioni del giocatore, ma l’idea però potrebbe essere veicolata al mercato. Su Boga ci sono diversi club italiani, ma su tutti spicca proprio la Juventus.

Calciomercato Juventus, Boga: l’idea per l’attacco arriva dal Sassuolo

Come riporta Sky Sport, il Sassuolo ha chiuso definitivamente l’accordo per togliere la recompra riservando ai londinesi del Chelsea. Boga piace molto in Serie A, nei mesi scorsi è stato accostato a Napoli e, addirittura, al Barcellona. Ma è un profilo che potrebbe stuzzicare non poco anche la Juventus. Il classe ’97 infatti potrebbe essere un rinforzo ideale per la squadra allenata Maurizio Sarri e un profilo che potrebbe tranquillamente adattarsi allo stile imposto dal mister, improntato sui fraseggi e sulla dinamicità.

