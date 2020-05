Calciomercato Juventus, quante possibili cessioni: la top 11 dei partenti

Il calciomercato della Juventus potrebbe ruotare attorno a delle cessioni eccellenti. Ma ecco la top 11 dei possibili partenti.

Scambi e cessioni eccellenti. Potrebbe essere caratterizzato da tutto questo la prossima sessione di calciomercato della Juventus. Tanti infatti, come ricordato da ‘Tuttosport’, i giocatori finiti sulla lista dei possibili partenti. Tante le trattative che sarebbero già partite e iniziate, tra cui spicca quella con il Barcellona, che dovrebbe portare Pjanic in Catalogna e Arthur in quel di Torino. Ma qual è la situazione?

Calciomercato Juventus, ecco la top 11 dei possibili partenti

Ipotizzando una top 11 di chi potrebbe salutare, in porta non può non esserci Mattia Perin, attualmente già al Genoa. In difesa ecco De Sciglio, Romero, Rugani e Luca Pellegrini, anche se quest’ultimo potrebbe avere una chance, vista la buona impressione fatta al Cagliari. Il centrocampo è il reparto con i partenti più eccellenti. A guidare sono Rabiot e Pjanic, ma occhio anche a Mandragora, su cui c’è un’opzione dei riacquisto. In attacco il caso più spinoso è ovviamente quello di Higuain. L’argentino è un vero e proprio caso e la sua cessione appare inevitabile. A completare il tridente ecco Pjaca, ora all’Anderlecht, e Mavididi, in prestito al Digione.

