Juventus, Ramsey e Matuidi sono insostituibili

In casa Juventus, con lo stop del campionato che perdura, si pensa e si parla di statistiche, numeri e dati. Ecco chi sono gli insostituibili.

La sosta del campionato, che perdura oramai da più di due mesi, porta ad analizzare dati, numeri e statistiche. In ottica ripartenza però si pensa a quali possano essere le certezze su cui basarsi. In casa Juventus tutto ruota attorno al centrocampo. Come evidenziato da ‘Tuttosport’, Ramsey e Matuidi sembrano essere due intoccabili nello scacchiere bianconero. Le due mezzali godono della fiducia del tecnico Maurizio Sarri.

Juventus, l’importanza di Ramsey e Matuidi

Il gallese, dopo qualche difficoltà di inserimento e alcuni problemi fisici, si è preso la scena nelle ultime due partite, trovando persino il gol nel match contro l’Inter. Palleggio e capacità d’inserimento: questo ciò che ha messo in mostra. Un centrocampista con il vizietto del gol che fa sicuramente comodo alla Vecchia Signora. Discorso diverso per il transalpino, che ha sempre fatto della fisicità e della quantità le sue principali caratteristiche. Due giocatori differenti, ma che in questa stagione si sono rivelati fondamentali. Sarà così anche in caso di ripartenza? Difficile saperlo, ma le sensazioni sono più che positive.

