Calciomercato Juventus, De Jong strizza l’occhio ai bianconeri?

Continuano ad arrivare rumors di calciomercato Juventus in questi giorni di maggio. In attesa di capire se la serie A riprenderà davvero nel prossimo mese di giugno sono tante le trattative che i club hanno già imbastito in vista della prossima stagione.

Uno dei reparti che i bianconeri ritoccheranno senz’altro è quello del centrocampo. Con Miralem Pjanic che sarebbe sempre più orientato a dire sì al Barcellona. La trattativa con la Juventus al momento non è decollata, anche perché la contropartita tecnica che i bianconeri avevano richiesto, vale a dire Arthur, non ha alcuna intenzione di lasciare la Spagna.

Dunque se davvero si vorrà intavolare lo scambio tra i bianconeri e i blaugrana, si dovranno cercare per forza di cose delle alternative. Oltre a Semedo adesso è spuntato un nome nuovo. Un top player degli spagnoli che sarebbe intenzionato a cambiare aria.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, i possibili colpi a parametro zero

Calciomercato Juventus: De Jong nome nuovo

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano e riportato da calciomercato.it, il nome nuovo per la Juventus sarebbe quello di Frenkie de Jong, proposto ai bianconeri direttamente dallo stesso entourage del giocatore.

Il mediano olandese è arrivato in Spagna solamente nella passata stagione, ma stando a questa indiscrezione strizzerebbe l’occhio alla Juve per un passaggio in serie A. In bianconero ritroverebbe l’ex compagno di squadra all’Ajax De Ligt, riformando così una coppia che tanto bene ha fatto con la maglia dei lancieri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il nome nuovo per l’attacco è Boga

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK