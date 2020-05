Jorginho in cabina di regia. Sarri ha indicato la prima scelta per il mercato

Jorginho in cabina di regia. Sarri ha indicato la prima scelta per...

Maurizio Sarri, con Arthur che continua a rifiutare la Juventus, ha chiesto a Fabio Paratici di puntare sul regista della nazionale italiana Jorginho.

Il calciomercato della Juventus vedrà arrivare in bianconero un pallino di Sarri? Difficile dirlo oggi, con il campionato ancora bloccato e le finanze dei club che non stanno certo vivendo un momento florido. Se ne riparlerà probabilmente appena si sbloccherà la situazione, ma ciò non toglie che potrebbe approdare a Torino un giocatore importante a centrocampo. Maurizio Sarri, a tal proposito ha indicato la sua priorità: è Jorginho del Chelsea. Lo ha avuto già a Napoli nelle stagioni del boom e anche a Stamford Bridge gli ha affidato le chiavi del centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> La Juve prova l’affondo decisivo con il Sassuolo per Boga. Arriva subito?

Jorginho prima scelta per il mercato della Juve

La Juventus è intenzionata a fare subito un’offerta, cercando di capire se il calciatore possa essere scambiato con Rabiot. Il francese è in uscita e ormai fuori dai radar del tecnico toscano. L’ideale per entrambi i club sarebbe raggiungere un accordo, ma a Torino si effettuerebbe anche un’interessante plusvalenza. L’ex Psg, infatti, arrivò a parametro zero in estate. L’unico problema è il ricco ingaggio di 7milioni che frena i londinesi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK