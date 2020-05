Boga, la Juve prova l’affondo decisivo con il Sassuolo

Potrebbe esserci la Juve dietro l’operazione del Sassuolo che ha eliminato la recompra del Chelsea per il forte esterno d’attacco Boga.

Il Sassuolo, è ormai noto, ha ora in tasca l’intero cartellino di Jeremie Boga. Per i neroverdi si tratta di un’operazione fantastica che permette al club di avere un potenziale top-player in organico. In stagione ha realizzato 8 gol a fronte di 4 assist in 24 match. Insomma, è esploso del tutto dopo i segnali incoraggianti mostrati nella precedente stagione. Pensare che il compianto patron Squinzi lo prese dal Chelsea per solo 3 milioni da capire la dimensione imprenditoriale raggiunta dagli emiliani. Sulle sue tracce, però, ci sono da subito top club europei. Tra questi la Juventus, che proverà subito l’affondo. Vediamo perché.

La Juve dietro il colpo Boga del Sassuolo?

Le parole pronunciate dall’ad Carnevali su Boga non spaventano la Juve. «E’ richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo» ha detto. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Il Napoli ha già messo 25 milioni sul tavolo per prenderlo subito, ma dietro l’affare celebrato oggi sulla stampa potrebbe esserci la Vecchia Signora. I rapporti tra le due società sono ottimi e consolidati, pertanto da Torino stanno preparando l’assalto immediato. Borussia Dortmund permettendo, che è il classico terzo incomodo.

