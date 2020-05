Calciomercato Juventus, Ausilio: “Icardi vuole rimanere a Parigi”

Il ds dell’Inter ha dato importanti novità di mercato in chiave Juventus, infatti in un’intervista ha dichiarato che Icardi vuole rimanere al Psg

Come riportato da Sky Sport il ds dell’Inter Ausilio in un’intervista ha parlato di alcuni degli obiettivo comuni fra le due società in chiave mercato. Naturalmente il nome di Icardi è spuntato ai vertici del discorso. Ausilio infatti ha detto: “So che il ragazzo ha piacere a restare a Parigi. C’è un’opzione che il Psg può esercitare e che scade il 31 maggio. C’è una cifra che è stata condizionata evidentemente dall’emergenza sanitaria, vedremo. Con Leonardo parliamo spesso e so che il giocatore ha firmato un contratto che prevedeva la possibilità di restare lì”. Una risposta sibillina che lascia intendere più cose, la realtà parla però di una volontà dello stesso attaccante argentino di rimanere ancora a Parigi e, quindi, potrebbe tramontare l’ipotesi Juventus, anche se la volontà della moglie e agente Wanda Nara con cui la società bianconera ha già una bozza di accordo, vorrebbe il ritorno in Serie A.

Ausilio ha poi parlato di altri due obiettivi di mercato bianconero, due centrocampisti per l’esattezza: Arturo Vidal e Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto su Vidal: “In questo momento non è un’opportunità. Il nostro centrocampo è forte e vogliamo migliorarlo attraverso la crescita di talenti”. Sembra chiusa quindi la possibilità di vedere Vidal all’Inter nella prossima stagione, mentre invece per Tonali ha aggiunto: “Tonali ha sicuramente le qualità per giocare all’Inter, non so se ha la qualità economica per essere, invece, acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino”. Infatti il centrocampista del Brescia è accostato sia all’Inter ma sopratutto ai bianconeri che avrebbero identificato in lui l’erede perfetto di Andrea Pirlo e futuro della mediana made in Italy. Vidal no ma Tonali si potrebbe fare. Dunque c’è da capire, invece, cosa vorrà decidere la Juventus ma soprattutto come si muoverà il ds Paratici.

