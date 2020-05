La Juventus e il Barcellona aprono a nuove soluzioni per lo scambio che vuole Pjanic in blaugrana, dopo il mancato accordo con Arthur. Ecco gli scenari

Come sappiamo l’asse mercato Juventus – Barcellona in quest’ultimo periodo è molto attivo, l’operazione Pjanic è la vera pedina di scambio che potrebbe portare a compimento il suo passaggio in maglia blaugrana la prossima finestra di mercato. Ma l’ipotesi scambio con Arthur sembra essere completamente sfumata dato che lo stesso calciatore non vorrebbe lasciare Barcellona e continuare almeno ancora per un anno. L’operazione scambio -nonostante tutto- è volontà di entrambi i club di portarsi a compimenti dunque, ecco, che si stanno trovando delle possibile soluzione alternative ad Arhur, infatti da quanto si legge negli ultimi sondaggi di mercato, i bianconeri sarebbero interessati ad altri due giocatori del Barcellona: l’apertura ad un possibile ritorno di Arturo Vidal e l’esterno Dembele.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milik, c’è aria di Juventus. Il Napoli gli dà l’ultimatum per il rinnovo

Calciomercato Juventus, nuovi scenari nello scambio con il Barcellona

Sarebbe un grande ritorno quello di Arturo Vidal, il cileno in bianconero ha trovato la sua consacrazione a livello internazionale e ha fatto parte del poker di centrocampo più forte della storia della Juventus recente, stiamo parlando ovviamente di quel centrocampo formato da Pogba, Pirlo, Marchisio e appunto Vidal. Inizialmente i bianconeri sembravano scettici ad un possibile ritorno, la Juventus non è proprio solita alle “minestre riscaldate” ma vista l’ancora buona forma del cileno e la volontà di rivestire la maglia della Juventus con un amore che non sembra mai essere definitivamente estinto, l’ipotesi di (ri)vederlo in bianconero non sarebbe da escludere. Un altro giocatore che potrebbe essere incluso nell’operazione scambio come contropartita per Pjanic è Dembele. L’esterno francese farebbe molto comodo alla rosa di Sarri data la sua elevata qualità tecnica ma soprattutto dinamicità con cui gestisce il pallone. Come sappiamo il mister toscano prediligi un gioco improntato, appunto, sulla dinamicità e sui fraseggi. Possibili pedine di scambio che potrebbero appunto essere inserite nell’operazione Pjanic così da convincere la Juventus a chiudere l’operazione, che come sapevamo, aveva come priorità proprio quell’Arthur che ormai ha declinato l’offerta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Paganini: «Allegri va al PSG e si porterà dietro tre della Juventus»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK