Hakimi alla Juventus, Calciomercato: l’agente tiene aperta una possibilità

Hakimi è un nome che farebbe sognare e non poco i tifosi bianconeri. L’agente ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito.

Il futuro di Achraf Hakimi potrebbe essere uno degli argomenti di discussione della prossima sessione di calciomercato. A parlare del suo futuro è stato l’agente Alejandro Camano, intervistato dai microfoni di Onda Cero: “Intanto a fine stagione Achraf tornerà a Madrid dal prestito al Borussia Dortmund e poi vedremo cosa succederà. Lui vuole giocare ed essere titolare, proprio come adesso“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Jorginho in cabina di regia. Sarri ha indicato la prima scelta per il mercato

Calciomercato Juventus, Hakimi resta una possibilità

Il procuratore ha poi lasciato un porta aperta sul suo futuro: “Noi non abbiamo fretta, anche perché per Real Madrid c’è un dialogo costante, ma per il ragazzo è fondamentale continuare a giocare con continuità. Il suo obiettivo in ogni caso è arrivare, adesso o in futuro, a essere un protagonista nel migliore club del mondo: il Real“. Insomma, l’obiettivo principale pare essere con il Real, ma la Juve resta alla finestra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK