Juventus, senti Ramsey: “Felice che si ricominci”

Si riparte. Questa è la notizia che tutti gli amanti del pallone aspettavano e che è arrivata nella giornata di ieri. In casa Juventus quindi ora si è pronti a rituffarsi nel calcio giocato. Tra i più motivati c’è senza alcun dubbio Aaron Ramsey, voglioso di mettere in mostra le sue qualità, non sempre evidenziate nella prima parte di stagione.

Juventus, le parole di Ramsey: il gallese è carico

“Sto molto bene. Da qualche giorno abbiamo iniziato ad allenarci individualmente e all’inizio è stato molto strano ma molto sicuro per tutti, perché l’abbiamo fatto rispettando le regole e poi finalmente abbiamo potuto allenarci tutti insieme. È stato molto bello. Siamo tornati a fare ciò che ci piace“, queste le parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’, dell’ex Arsenal, che, come detto, sembra più carico che mai. La parola finalmente spetterà di nuovo al campo.

