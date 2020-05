Milik, c’è aria di Juventus. Il Napoli gli dà l’ultimatum per il rinnovo

Milik, c’è aria di Juventus. Il Napoli gli dà l’ultimatum per il...

Milik è un obiettibo primario per la Juventus. Il Napoli, innervosito, gli ha dato un ultimatum. Entro 20 giorni deve comunicare l’intenzione se rinnovare o meno.

Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà i bianconeri alla ricerca di una prima punta di spessore. Nonostante ci sia da capire ancora il futuro di Gonzalo Higuain, l’obiettivo del club bianconero è quello di assicurarsi un giocatore che faccia reparto. Un giocatore che sappia garantire un buon numero di gol e che possa essere la spalla ideale di Cristiano Ronaldo. Il nome di Arek Milik è fortemente di moda dalle parti di Vinovo

L’ultimatum del Napoli a Milik

La Gazzetta dello Sport stamattina ha fatto il punto della situazione. « Venti giorni – si legge -. E’ questo il tempo che il Napoli ha concesso a Milik per decidersi a firmare il prolungamento del contratto. Un ultimatum, che Cristiano Giuntoli ha comunicato a David Pantak, il procuratore del nazionale polacco, nell’ultima conversazione telefonica avvenuta un giorno fa. Dunque, niente più attese, il club vuole una risposta entro i termini comunicati, altrimenti il giocatore sarà messo sul mercato, senza alcun ripensamento. Nella stessa telefonata, il diesse napoletano ha avvertito il manager di Milik che il Napoli prenderà in considerazione soltanto offerte non inferiori ai 50 milioni di euro».

