Paganini: «Allegri va al PSG e si porterà dietro tre della Juventus»

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato di calciomercato anticipando un possibile approdo di Allegri al Psg. «Icardi invece sarà riscattato, ma Wanda…».

Il giornalista Rai Paolo Paganini ha rilanciato l’idea di Massimiliano Allegri sulla panchina del Psg. Lo ha fatto dal suo profilo twitter con una serie di messaggi. «A Parigi si parla dell’arrivo di Allegri in panchina – ha scritto -. Così fosse l’asse con la Juventus potrebbe coinvolgere: Pjanic, Desciglio e Bernardeschi stimati dal tecnico. Meunier resta un obiettivo, su Icardi il Psg lo vorrebbe tenere ma non si sa mai…». Il giornalista ha quindi approfondito il discorso relativo al calciomercato. «Sul resto. I contatti tra Cavani e l’Inter sono molto avviati. C’è anche Kurzawa che va a scadenza, ma Conte per la fascia sinistra vorrebbe Emerson Palmieri del Chelsea che piace anche alla Juventus. Più Verratti che Paredes se dovesse essere ceduto Pjanic al #Psg».

Paganini e la questione relativa al centravanti della Juve

Paganini parla poi dei centravanti ricercati dalla Juventus. «Su Icardi mi hanno confermato le indiscrezioni di 3 giorni fa. Il Psg, ottenuto uno sconto di 10 milioni dall’Inter, lo riscatterà e lo vuole tenere. Ma Wanda Nara tuttavia insiste per riportarlo in Italia. La Juventus comunque non ha abbandonato la pista Milik».

