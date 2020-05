Calciomercato Juventus, insidia Napoli per Emerson

Nel prossimo calciomercato Juventus ci saranno diversi cambiamenti. La dirigenza intende regalare a mister Sarri le pedine giuste per puntare al trionfo in serie A e ovviamente anche in Europa, che rimane sempre un obiettivo molto importante per il club bianconero.

Il reparto che potrebbe vedere più cambiamenti è la linea mediana, ma anche in difesa potrebbe cambiare qualcosa. Il posto di Alex Sandro a sinistra non sarebbe più saldo e in ogni caso va comunque trovato un terzino sinistro che possa essere protagonista con la Juventus. Nella stagione in corso, che riprenderà a breve, il brasiliano è stato costretto a fare spesso gli straordinari e non sempre è stato brillante.

Sarri avrebbe già in mente un nome importante in quel ruolo, quello di Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano, che in serie A ha già giocato con il Chelsea, è ormai un giocatore di spessore internazionale e avrebbe il vantaggio di conoscere già i meccanismi difensivi del tecnico, che lo ha già allenato a Londra.

Come riporta calciomercato.it Emerson è però un giocatore molto apprezzato anche da altre squadre di serie A, che vorrebbero riportarlo in Italia. Ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte, che sta cercando un esterno sinistro, ma sopratutto ci sarebbe il Napoli di Rino Gattuso. I partenopei potrebbero cercare di convincere il giocatore, che tuttavia preferirebbe i bianconeri nel caso in cui lascerà il Chelsea. La sua valutazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

