Serie A, lo Stadium preso come modello? La situazione

La Serie A è pronta finalmente a ripartire. L’Allianz Stadium potrebbe esser preso come il modello? Ecco qual è la situazione.

Finalmente si riparte. Coppa Italia e Serie A sono pronte a ricominciare. Sarà ovviamente un calcio diverso. Il riferimento è al calendario intasato, agli orari e agli stadi vuoti. Come raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’, la Lega starebbe soprattutto lavorando a degli effetti audio più che visivi per eliminare la sensazione di vuoto e abbandono, magari anche per limitare la promozione di voci che solitamente dovrebbero restare sul rettangolo di gioco. Sarebbe però possibile un intervento anche delle singole società, con la Juventus in prima linea.

Serie A, quante novità con la ripartenza?

Sarebbero ovviamente previste delle attività per animare gli spalti e questo dovrebbe avvenire prima, dopo e soprattutto durante la partita. Ovviamente questo non dovrà distrarre i calciatori, ma avranno il ruolo di far vivere tribune e curve anche senza alcuna persona sugli spalti. Al momento non trapela alcuna indiscrezioni, ma qualcosa si muove e si pensa. D’altronde non mancano gli esempi che in queste settimane stanno arrivando dagli altri campionati già ripartiti.

Difficile immaginare una riproposizione di quanto proposto in Danimarca in occasione di Agf-Randers con il collegamento dei tifosi abbonati via Zoom grazie a 22 maxi schermi. Ed è così che i supporter così hanno potuto vivere la partita da una prospettiva comunque simile a quella di sempre. Ha fatto già il giro del mondo l’iniziativa del Borussia Monchengladbach, che ha popolato gli spalti del Borussia Park con i cartonati dei tifosi. Insomma, la Juventus sembra aver raccolto la sfida ed è pronta a inventarsi qualcosa. L’Allianz Stadium si vestirà in modo originale.

