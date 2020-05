Calciomercato Juventus, altra pretendente per Douglas Costa

Anche se ormai manca pochissimo alla ripresa del calcio giocato, è sempre il calciomercato Juventus uno degli argomenti più dibattuti del momento. La speranza è che le voci non distraggano troppo i giocatori bianconeri, che si stanno allenando duramente per farsi trovare pronti alla ripresa.

La Juventus sarà impegnata su tre fronti. Sarà la prima squadra, insieme al Milan, a tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus in Coppa Italia. Poi ci sarà il campionato, dodici giornate da vivere con grande intensità per conquistare il nono scudetto consecutivo. Quindi ad agosto la Champions League, con la speranza di arrivare fino in fondo.

Tornando al calciomercato, ci sono giocatori della Juventus che ovviamente fanno gola a tanti club importanti d’Europa. Uno di questi è Miralem Pjanic, che è nel mirino del Barcellona. Ma c’è anche un altro elemento bianconero che piace in Spagna.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa nel mirino dell’Atletico

Come riporta Tuttosport c’è un’altra squadra che ha messo nel mirino Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano è un giocatore che, quando sta bene, può fare la differenza con la sua tecnica e la sua velocità. Il Manchester United e il Psg sono due grandi club che sono interessati alle sue prestazioni.

Ma adesso spunta anche un’altra pretendente, vale a dire l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il tecnico cerca infatti un’esterno offensivo, ma per sferrare l’attacco dovrebbe prima sfoltire il suo organico.

