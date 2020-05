Juventus, Demiral vicino al rientro: ecco quando tornerà

Alla ripresa del campionato la Juventus potrebbe avere un’arma in più a disposizione, ossia Merih Demiral. Ecco quando tornerà il difensore turco.

Per la Serie A è tempo di ripartenza. In casa Juventus si lavora per farsi trovare pronti. Ed ecco che Sarri potrebbe avere a disposizione un’arma in più, ossia Merih Demiral. Il giovane centrale si è fermato il 12 gennaio scorso, giorno della sfida contro la Roma. La diagnosi è stata a dir poco dura: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con annessa lesione al menisco. Insomma, stagione finita con la Juve e con la Nazionale. Lo scoppio della pandemia ha però cambiato lo scenario.

Demiral, la Juventus punta su di lui: ecco quando torna

Con la ripartenza fissata per metà giugno e un calendario fitto per tutto luglio, l’ex Sassuolo potrebbe davvero sperare in un rientro. Per di più c’è l’esempio di Chiellini, rientrato in meno di sei mesi da un infortunio simile. Insomma il buon Merih si allena ormai in campo e lavora senza sosta per tornare a disposizione il più presto possibile. Nessun rischio, ma tanto impegno. Metà luglio, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, potrebbe essere un traguardo verosimile. Demiral ci crede e ha un mese e mezzo per centrare l’obiettivo e per rimettersi a disposizione di Sarri, che così avrebbe per cinque centrali tra cui scegliere. La rincorsa è appena partita. Il turco ha voglia di tornare in campo e di sfruttare una grande occasione.

