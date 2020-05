Juventus, ecco come Sarri affronterà il tour de force

La Serie A scenderà in campo ogni tre giorni e sarà un vero e proprio tour de force. Quale sarà la strategia adottata da Maurizio Sarri.

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Per tutte le squadra sarà un vero e proprio tour de force. Infatti, se saranno confermate le indiscrezioni, si giocherà ogni tre giorni. La Juventus potrà senza alcun dubbio sfruttare l’ampiezza della sua rosa. Ma per Sarri c’è un giocatore che è intoccabile e insostituibile. Il riferimento è ovviamente a Cristiano Ronaldo. “CR7 è qualcosa di diverso, non rientra nelle normali turnazioni”, queste le parole del tecnico nel mese di dicembre. Ma quale potrebbe essere la sua strategia.

Juventus, ecco i possibili cambi di Sarri

Come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la gestione dei tanti campioni sarà un elemento fondamentale per andare a caccia di scudetto, Champions League e Coppa Italia. Ed è per questo che, tenendo conto della sempre più probabile novità dei cinque cambi, saranno decisive le scelte dell’allenatore. Sarri nella sua carriera ha dimostrato di esser uno che cambia in corsa. A dirlo sono i numeri: nei campionati alla guida di Napoli, Chelsea e ora Juve, ha effettuato ben 304 cambi sui 306 a disposizione. E c’è di più, ossia quella sostiuzione tra il 60’ e l’80’, che è un vero e proprio classico e marchio di fabbrica dell’attuale mister bianconero.

Facendo alcuni esempi, non c’è alcun dubbio sul fatto che la staffetta tra Dybala e Higuain sarà senza alcun dubbio un mantra della ripartenza. Douglas Costa potrebbe invece essere un’arma in più, anche a partita in corso. Le scelte del tecnico saranno fondamentali però a centrocampo. Infatti si potrà utilizzare un play di puro palleggio, come Miralem Pjanic, oppure un centrale tuttofare come Rodrigo Bentancur. Per non parlare delle quattro mezzali e dei ben cinque, con il rientro di Demiral, centrali difensivi. Il vero problema potrebbe esser l’abbondanza. La vera strategia quella di farne un indiscutibile vantaggio.

