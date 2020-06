Sarri ha una clausola nel contratto? Moblano: «Decisivi prossimi mesi»

Il giornalista Luca Moblano è statao chiaro: «Sarri non ha conquistato gli uomini giusti nella Juventus. I senatori e anche il presidente Agnelli».

La posizione di Sarri non sembra essere a rischio, ma sulla panchina dei campioni d’Italia si verificherebbe un terremoto se la Juve non vincesse niente. Il club bianconero, come noto, ha solo un obiettivo. il successo. Fallendo campionato e Champions, gli scenari cambierebbero drasticamente. Sul futuro dell’allenatore ex Napoli e Chelsea è intervenuto Luca Momblano: «Sarri finora non ha conquistato gli uomini giusti nella Juventus. I senatori e, mi sento di dire, il presidente Agnelli – le parole del giornalista a Omni News Italiano –. E questa è la vera partita di Sarri dei prossimi mesi. Ha 3 anni di contratto, ma c’è una clausola rescissoria».

LEGGI ANCHE >>> Bernardeschi ai margini. La Juventus lo userà come pedina negli scambi

Sarri lascerà la Juventus a fine stagione?

Sarri rappresenta comunque un bel punto interrogativo per la prossima stagione. Ad ogni modo c’è da concludere quella attuale. La certezza principale risponde naturalmente al nome di Ronaldo. Il fenomeno è stato costretto a fermarsi sul più bello, era reduce da 11 partite consecutive con gol e proprio contro i nerazzurri ha fallito per pochi centimetri il record assoluto. Attorno al portoghese è stata trovata la strada tattica che rappresenta ora la via maestra. La Juventus e il tridente, le fondamenta di quel 4-3-3 da cui ora il tecnico non intende più derogare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK