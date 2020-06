Calciomercato, Chiesa o Tonali? La Juventus ha scelto

Il prossimo calciomercato Juventus vedrà senz’altro l’arrivo a Torino di giocatori di spessore, che possano essere determinanti per le sorti del club, sempre ambizioso e sempre voglioso di essere protagonista in Italia e in Europa.

Sarà anche un calciomercato nel quale in bianconero potrebbero arrivare dei giovani italiani di grande talento, elementi che sono anche già nel giro della nazionale che nel 2021 giocherà gli europei. Tra i grandi obiettivi del club torinese ci sono Federico Chiesa della Fiorentina e Sandro Tonali, playmaker del Brescia. Giocatori con caratteristiche molto diverse ma accomunati dal prezzo del cartellino, decisamente molto alto.

Per questo motivo probabilmente si dovranno concentrare gli sforzi su un solo obiettivo e la Juventus avrebbe già di fatto deciso su chi puntare. Vale a dire Federico Chiesa, anche perché Sarri ha bisogno di giocatori che possano “spaccare” la partita in attacco. E il figlio d’arte è un elemento che davanti può ricoprire più ruoli in più moduli.

Resta però da convincere la Fiorentina e cederlo e non sarà cosa semplice. Come ricorda anche Tuttosport il presidente viola Commisso valuta il suo attaccante non meno di 60-70 milioni di euro. Una somma alta che la Juventus però potrebbe cercare di abbassare inserendo delle contropartite tecniche.

Ai viola ad esempio piacerebbe il portiere Perin, che tornerà in bianconero dopo il prestito al Genoa. Ma la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto anche altri elementi, tra cui Romero, Mandragora, Rugani e Pellegrini.

