Calciomercato Juventus, ufficiale il rinnovo di un portiere

La Juventus è una società che ama programmare il futuro ed è per questo che cerca di pianificare anche le mosse per gli anni a venire. Lo testimoniano i colpi messi a segno negli ultimi anni e anche i rinnovi contrattuali.

Proprio la società bianconera oggi ha comunicato, tramite Twitter, il rinnovo di un giovane portiere. Stiamo parlando di Mattia Del Favero, estremo difensore classe 1998 che oggi si trova in prestito al Piacenza.

#Under23 | Juventus esercita l'opzione per il rinnovo del contratto di Mattia Del Favero, attualmente in prestito al Piacenza, fino al 2022 ⚪⚫ pic.twitter.com/nE8zheBYx9 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 2, 2020

La Juventus crede nelle qualità di questo ragazzo, che ha rinnovato il suo accordo con il club bianconero fino al 2022. Con la speranza magari di poter trovare un giorno posto in prima squadra. Per farlo dovrà continuare nel suo percorso di crescita. E l’esperienza che sta vivendo a Piacenza gli servirà indubbiamente per essere sempre più forte.

