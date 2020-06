Il Manchester United avrebbe, dopo un lungo tormentone che ha visto protagoniste diverse squadra fra cui i bianconeri, fissato il prezzo per Pogba

Dopo un lunghissimo tormentone di mercato che ha visto il Polpo Pogba protagonista dei sogni di tante squadra ai vertici europei, fra cui in primis la Juventus, potrebbe diventare finalmente desiderio. Il Manchester United ha finalmente fissato il prezzo per il centrocampista francese, che quasi certamente lascerà i Red Devils a fine stagione. Forte sul calciatore c’è sempre il duello fra Juventus e Real Madrid, ma in Inghilterra sono certi che l’unica squadra in grado di permettersi le prestazioni sportive del calciatore sarà il Psg.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Pogba

Il prezzo di Pogba sarà alle stelle, infatti, come riportato in un sondaggio di calciomercato.it i red devils per liberare il centrocampista chiederebbero la bellezza di 145 milioni di euro. Certamente non una cifra abbordabile ancora di più in questo momento storico, post crisi, provocata, come sappiamo, dal Covid-19: che ha gravato non poco sull’economia calcistica. Come dicevamo poc’anzi a in Inghilterra sono convinti che a permettersi questa importante cifra di denaro sarà solo il Psg di Leonardo che andrebbe quindi a portare un altro francese insieme al campione Mbappe e gli altri campioni internazionali: Neymar e Di Maria. Intanto lo United ha proposto a Pogba, qualora volesse rimanere, un contratto di 450mila euro a settimana.

