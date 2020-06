Calciomercato Juventus, altri duelli in vista con l’Inter

Mai come quest’anno il calciomercato Juventus è destinato ad intrecciarsi con quello dell’Inter. I due club infatti sembrano aver messo nel mirino diversi giocatori in comune. Uno di questi è sicuramente Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che ha molti estimatori in giro per il mondo. Senza dimenticare anche l’interesse di entrambi i club per Federico Chiesa, stella della Fiorentina.

Calciomercato Juventus: Inter su Kumbulla e Pedro

I duelli sul calciomercato non sono dunque finiti tra bianconeri e nerazzurri. Con quest’ultimi che sarebbero interessati a due giocatori che pure sono nel mirino della Juventus. Il primo è il difensore albanese Kumbulla. Il centrale, giovanissimo, ha avuto un rendimento straordinario in questa stagione, diventando un punto fermo della squadra di Juric. Proprio il suo rendimento ha attirato le attenzioni di numerose squadre, tra cui anche la Juventus e l’Inter. Per lui insomma si prevede un’asta, ammesso che il Verona voglia cederlo.

E si prevede battaglia anche per quanto riguarda uno dei futuri svincolati di lusso di questo 2020, vale a dire Pedro. Il calciatore spagnolo, 33 anni, è un esterno che nel corso della sua carriera ha vinto veramente di tutto e ha quel dna vincente che è merce rara. La Roma si è molto interessata a lui, che lascerà il Chelsea a fine stagione, da tempo. Ma adesso si è fatto importante anche il pressing di Juventus e Inter sull’ex stella del Barcellona.

