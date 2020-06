Il ds bianconero Paratici sarebbe pronto a sacrificare altri obiettivi di mercato per arrivare all’altro grande obiettivo dalla Roma: Nicolò Zaniolo

Come sappiamo il mercato bianconero è nel vivo delle operazioni, con tanti obiettivi predestinati ad arrivare ci sono anche profili, quasi certamente, pronti a lasciare la Juventus e talvolta ad essere “sacrificati” per obiettivi che già da tempo per diversi motivi sembravano irraggiungibili, fra questi c’è il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Da tempo infatti si vociferava di un interesse da parte dei bianconeri nei confronti del giovane italiano ma per motivi diversi la Juve non è mai riuscita ad affondare il colpo. L’attenzione dei bianconeri su Zaniolo è sempre stata vigile tanto che non si è mai conclusa del tutto, semmai per un periodo, è rimasta in sordina, ma oggi pare essere tornata di nuovo in superficie. Un desiderio che arriva principalmente dal ds Paratici che intravede in Zaniolo un grandissimo potenziale per il presente ma anche per il futuro e il phisique du role perfetto per vestire la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Paratici pronto al grande colpo dalla Roma

I motivi che potrebbero avvicinare ancora di più i bianconeri a Zaniolo sono le non poche difficoltà economiche riscontrate dal club giallorosso che nell’ultimo periodo ha avuto grossi problemi. Un obiettivo che però rimane sempre complesso, visto che Zaniolo è tuttora il pupillo della squadra, destinato per molti a diventare l’erede di Totti. Ma per Zaniolo la Juventus potrebbe proporre una contropartita tecnica davvero allettante per la squadra della capitale, stiamo parlando di Federico Bernardeschi che potrebbe essere, infatti, utilizzato come contropartita per arrivare a Zaniolo. Zaniolo dunque è un obiettivo che piace e non poco e nel caso ci fosse la possibilità reale di trattarlo, la Juventus avrebbe il giocatore in cima alla lista desideri. Anche se dalla Roma potrebbe arrivare un altro centrocampista di qualità, il giovane Pellegrini che ha una clausola di 30 milioni, decisamente fattibile per le casse bianconere.

