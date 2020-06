Zaniolo è il sogno del calciomercato Juventus: la Roma ha deciso

Dopo il tentativo dello scorso anno il club bianconero torna a sondare il terreno per Zaniolo, uno dei gioielli più ambiti del calcio italiano.

«La Juventus alza il tiro, la Roma alza il muro. Nel mezzo si sistema Nicolò Zaniolo, che da bambino avrebbe sognato la maglia bianconera ma adesso non vorrebbe rinunciare ai colori che porta addosso». A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che dedica due pagine intere all’argomento. Fabio Paratici sono due anni che ha il pallino fisso di portare il golden boy del calcio italiano allo Stadium ed un ennesimo tentativo sarà fatto ad agosto. Nella Capitale, del resto, le acque sono agitate e potrebbe essere il momento giusto per agire.

Zaniolo e la Juventus: sarà matrimonio?

«E’ un fatto che la Juve sia interessata a Zaniolo, già dalla scorsa estate – si legge ancora -. Ed è altrettanto certo che le due società parleranno di scambi utili ad alleggerire il bilancio». Oggi Zaniolo potrebbe cambiare squadra per non più di 40 milioni, circa la metà di quanto la Roma chiedeva lo scorso anno. E non dimentichiamo che al totale va sottratto il 15 per cento del cartellino, che in caso di vendita spetterà all’Inter secondo gli accordi stipulati nel 2018. La Juventus sarebbe pronta a inserire giocatori non strategici, tra i quali rientra Bernardeschi, ma alla Roma non interessano scambi di alto livello.

