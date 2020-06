Calciomercato Juventus, c’è un’offerta da 60 milioni per Werner

Uno degli obiettivo per l’attacco bianconero ha ricevuto una maxi offerta per l’ingaggio, 60 milioni per il giovane attaccante

Timo Werner potrebbe trasferirsi in Premier League e lo potrebbe fare al Chelsea, il classe ’96, come sappiamo nelle scorse settimane era stato accostato alla Serie A e alla squadra bianconera, oltre all’Inter. I blues potrebbero portare a segno il grande colpo spendendo 60 milioni per l’attaccante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, un ex Fiorentina nei piani di mercato bianconero

Calciomercato Juventus, c’è un’offerta da 60 milioni per Werner

Timo Werner potrebbe finalmente trovare una nuova squadra, dopo che negli scorsi mesi era stato accostato sia che alla Juventus che all’Inter di Antonio Conte potrebbe trasferirsi in Premier League e a Londra, al Chelsea. Infatti i blues hanno offerto 60 milioni per il cartellino dell’attaccante. Oltre ai blues, Werner aveva ricevuto interesse anche dal Liverpool che però, a quanto pare, è stato superato dal Chelsea che sarebbe pronto a chiudere con l’importante cifra di 60 milioni. Inoltre il Chelsea sarebbe disposto a fargli un contratto davvero importante, infatti il giovane calciatore potrebbe riceve l’offerta di 10 milioni all’anno, un’offerta molto importante che potrebbe ricevere presto il sì del calciatore e quindi chiudere definitivamente le speranze di vederlo a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a zero dal Paris Saint Germain

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK