Calciomercato Juventus, Paganini: “Con l’Inter tre obiettivi comuni”

Proseguono i rumors di calciomercato Juventus. Anche se ormai manca davvero pochissimo alla ripresa delle ostilità, con la semifinale di coppa Italia contro il Milan che si giocherà il 12 giugno, continuano le voci sui possibili acquisti dei bianconeri per la prossima stagione.

La società torinese vuole trovare dei rinforzi per la rosa di mister Sarri e nello stesso “svecchiare” un po’ l’organico, puntando su giocatori già pronti ma che possono essere l’ossatura della Juventus anche negli anni futuri. Il giornalista Rai Paolo Paganini, sempre attento alle vicende del calciomercato, su Twitter ha sottolineato i tanti duelli nelle trattative tra i bianconeri e l’Inter.

“#Juventus e #Inter battaglieranno sul mercato per obiettivi comuni. 3 in particolare. #Tonali, #Chiesa e #Kumbulla. Per #Zaniolo dipenderà molto se #Pallotta riuscirà a vendere o trovare partners” ha scritto Paganini sul social.

Buongiorno. Com’era ipotizzabile e lo vedremo presto, #Juventus e #Inter battaglieranno sul mercato per obiettivi comuni. 3 in particolare. #Tonali, #Chiesa e #Kumbulla. Per #Zaniolo dipenderà molto se #Pallotta riuscirà a vendere o trovare partners. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 8, 2020

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, il futuro di Rakitic: ecco dove andrà

Calciomercato Juventus: che duelli con l’Inter

Talenti puri sui quali investire per il presente e per il futuro. Ecco l’intenzione di Juventus e Inter nel prossimo calciomercato. Se i nerazzurri di Conte sembrano essere in vantaggio su Tonali, la Juventus invece pare essere vicina a Kumbulla. Tutto da decifrare invece il futuro di Chiesa. La Fiorentina lo lascerà partire solo davanti ad una grande offerta. La Roma invece vorrebbe tenersi stretto Zaniolo. Anche in questo caso i giallorossi potrebbero cederlo solo davanti ad una offerta monstre.

LEGGI ANCHE –>> Juventus-Milan, le probabili formazioni di Coppa Italia

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK