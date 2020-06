Il centrocampista croato Ivan Rakitic ha deciso la destinazione futura: rimane al Barcellona e rispettare il contratto con la società

Ivan Rakitic ha le idee chiare sul suo futuro: rispettare il contratto che lo lega ancora al Barcellona. Un sogno di mercato per le squadre di Serie A ai vertici del campionato, infatti il centrocampista è stato per parecchi mesi corteggiato da Juventus e Inter che l’avrebbe voluto in rosa per la prossima sessione di mercato. Ma quanto si legge oggi è una drastica decisione, Rakitic, proprio come Arthur, l’altro grande obiettivo di mercato a mediana del Barcellona, vuole rimanere in blaugrana rispettando il suo contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: si può chiudere

Calciomercato Juventus, Rakitic sul suo futuro: ecco dove andrà

A confermare questa ci ha deciso ci ha pensato lui stesso che nel corso di un’intervista, riportata in un sondaggio di calciomercato.it ha detto: “Non devo pensare ad altro che al campo. Mi sono allenato bene, mi sento bene e sono sicuro che resterò ancora per un po’ al Barcellona”. Il contratto del croato che lo lega al Barcellona ha una durata di ancora un anno, infatti la scadenza sarà nel 2021, un obietto di mercato che sfuma per le società italiane ma che potrebbe riacquistare interesse la prossima stagione, magari a zero. Ma per il momento Rakitic rimane in Liga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Chiellini svela: “Quella volta che fummo costretti a tifare Inter”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK