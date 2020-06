Juventus-Milan, probabili formazioni di Coppa Italia

Juventus-Milan di Coppa Italia si avvicina ormai giorno dopo giorno. Sarà la prima partita disputata nel nostro paese – il 12 giugno – dopo la lunga sosta per l’emergenza Coronavirus e dunque cresce l’attesa dei tifosi e di tutti gli appassionati di calcio. E cresce anche l’attesa per le probabili formazioni delle due squadre. Chi scenderà in campo?

Si ripartirà dall’1-1 maturato nella sfida d’andata. Un risultato che pone i bianconeri in leggero vantaggio in vista di questa semifinale di ritorno, ma che non fa certo dormire sonni tranquilli alla squadra allenata da Maurizio Sarri.

L’allenatore della Juventus sembra avere le idee abbastanza chiare sulla formazione che manderà in campo. Si affiderà al 4-3-3 puntando su Douglas Costa come esterno offensivo e come Bentancur nel ruolo di regista. Ci sarà il rientro di Khedira come mezzala, per sfruttare i suoi inserimenti, mentre tra i pali giocherà Gigi Buffon. Fuori Higuain e Ramse, oltre a Rabiot.

Per quanto riguarda il Milan, a preoccupare Pioli è soprattutto l’assenza di Ibrahimovic in avanti. Lo svedese è infortunato, ma in ogni caso sarebbe stato squalificato. In avanti Rebic dovrebbe essere l’unica punta supportato da due trequartisti. Calabria in difesa a sinistra.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

