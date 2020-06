Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con il Psg?

Una delle priorità del calciomercato Juventus sarà quella di trovare delle nuove pedine a centrocampo per la rosa di mister Sarri. Ci sono infatti delle possibili cessioni in vista e per questo motivo la dirigenza bianconera lavora su più idee per rendere la sua squadra sempre più forte e competitiva.

Il principale indiziato a lasciare la Juventus nella prossima estate è Miralem Pjanic. Il cui rendimento non ha affatto convinto Sarri. Il regista bosniaco ha perso posti nelle gerarchie del tecnico che in questi primi test lo sta lasciando fuori dai titolari. L’allenatore ha infatti l’intenzione di confermare come “volante” della squadra l’uruguaiano Bentancur.

Si parlato molto di un possibile scambio con il Barcellona, che avrebbe portato Pjanic in Spagna in cambio del centrocampista Arthur Melo. Uno scambio che però non è andato finora in porto visto che il brasiliano ha più volte dichiarato di non voler lasciare il suo attuale club. Come hanno riportato i media spagnoli la Juventus sarebbe tornata alla carica, ma adesso potrebbe esserci anche una nuova opzione.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, il futuro di Rakitic: ecco dove andrà

Calciomercato Juventus: scambio con Verratti?

Come riporta infatti l’edizione odierna di Tuttosport, per Pjanic potrebbe esserci una nuova destinazione e per la Juventus una nuova trattativa in vista. Il bosniaco infatti potrebbe ancora finire al Psg e in cambio la squadra francese sarebbe pronta a mettere sul piatto Marco Verratti. Un big del calcio italiano che sicuramente sarebbe un colpo grosso per i bianconeri.

LEGGI ANCHE –>> Juventus-Milan, le probabili formazioni di Coppa Italia

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK