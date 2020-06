Chiesa, ormai è sfida a tutto tondo Juve-Inter. Ma Marotta rilancia

Super mercato dell’Inter all’orizzonte. Non solo Tonali e Morata, ma soprattutto il gioiello della Fiorentina: Chiesa è valutato 70 milioni. Juve ferma.

Strepitoso mercato dell’Inter che all’orizzonte vede traguardi incredibili. Non solo Tonali e Morata, ma anche Federico Chiesa. Si tratta di due giocatori su tre strappati alla Juventus e di un ex bianconero. Marotta sta premendo sull’acceleratore per bruciare ogni tipo di concorrenza. «Uno come Chiesa non può non essere nei radar dell’Inter che verrà: d’obbligo tenerlo vivo nelle considerazioni per il futuro del trio Marotta-Conte-Ausilio. Di quell’Inter che mantiene il punto su Lautaro. Almeno fino a quando il Barcellona non si presenterà con un’offerta degna di essere considerata. Non con i 50 milioni e due contropartite di un mese fa, contorni che non fanno il primo piatto che vuole mangiare l’Inter». Parole della Gazzetta dello Sport di questa mattina.

Chiesa e quelle parole di Commisso che aprono un mondo

Rocco Commisso, il patron della Fiorentina, nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista evidenziando come Federico Chiesa possa partire. Lo farà soltanto a margine di un’offerta di 70 milioni. Se tutti cash, chiaramente, la Juventus è tagliata fuori da ogni operazione. I bianconeri sperano di poter inserire qualche contropartita così da ammortizzare l’investimento.

