Morata all’Inter, dove è finito il cuore-Juve del madrileno?

Alvaro Morata sarebbe il colpo a sorpresa che Marotta vorrebbe regalare ad Antonio Conte per sostituire il partente Lautaro Martinez destinato al Barcellona.

«Il riavvicinamento di Edinson Cavani all’Atletico Madrid è un dato di fatto. Lo attende un triennale da svincolato e il Matador ha già comunicato la scelta di voler fare un’esperienza nella Liga. Questo ha aperto una breccia importante per Alvaro Morata, che l’Atletico deve riscattare pagando 55 milioni al Chelsea. Lo sbarco ormai prossimo a Madrid di Cavani, rende comunque cedibile l’ex juventino, posto che arrivi ai Colchoneros un’offerta congrua, considerato anche il “debito” da saldare con il Chelsea». Lo scrive Tuttosport questa mattina, aggiungendo come ci sia l’Inter a prendere immediatamente l’ex canterano.

Morata all’Inter, cosa fa Paratici?

In molti questa mattina si sono chiesti come sia possibile che l’Inter cerchi solo profili juventini o ex bianconeri. Dopo i vari Conte, Marotta, Asamoah, adesso anche Alvaro Morata. L’ex canterano del Real Madrid ha lasciato affetti a Torino, sarebbe pronto a cambiare sponda così facilmente? Il dg nerazzurro ha sfidato Paratici in lungo e largo ed è lecito attendersi delle risposte all’altezza dal CEO bianconero.

