Il brasiliano sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, come sappiamo, il profilo piace ai bianconeri che avrebbero però una nuova rivale di mercato

Il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, è un obiettivo che già dalla scorsa stagione sembra essere nei piani della Juventus: in primis per l’amicizia molto stressa con Cristiano Ronaldo e in secondo luogo perché il suo talento e la tecnica con cui, veicola la manovra in fase offensiva, potrebbero essere essenziali per fare quella differenza in palcoscenici internazionali come la Champions League. Un giocatore che fino ad un anno fa sembrava essere uno degli intoccabili de le merengues, ma complice l’ascesa di Mendy, quest’anno per il brasiliano si prospetta un possibile addio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Marcelo lascia il Real Madrid: gli scenari

Marcelo che lascia Madrid troverebbe certamente casa sotto la Mole dove, appunto, giocano compagni di nazionale ma soprattutto dove potrebbe ritrovare l’amico intimo Cristiano Ronaldo ma, secondo nuove indiscrezioni, l’ipotesi Juventus, per quanto sembrasse la prima scelta del dopo Real, potrebbe avere un’altra grande rivale di mercato. Infatti l’altra grande interessata a Marcelo sarebbe il Psg. I francesi avrebbero necessità di un laterale mancino, e Marcelo a Parigi ritroverebbe Keylor Navas, suo grande amico ed ex compagno. Sarà, quindi, un possibile duello di mercato fra i bianconeri e i parigini che vedrebbero, attualmente, il terzino brasiliano come una priorità di mercato.

