Dopo l’emergenza Coronavirus, il portoghese sta riflettendo sul suo futuro, potrebbe esserci un clamoroso ritorno al Real Madrid, ecco lo scenario

Dopo l’emergenza del Coronavirus la Serie A potrebbe essere ridimensionata. Lo stipendio di Cristiano Ronaldo con i suoi 31 milioni potrebbe gravare sui bilanci della società bianconera e qualora, appunto, la Serie A prendesse realmente in considerazione l’idea del ridimensionamento generale, il fenomeno portoghese potrebbe pensare al -clamoroso- addio.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: si riflette sul suo futuro

Nell’eventualità di un addio prematuro dalla società bianconera, Cristiano Ronaldo potrebbe ritrovare l’interesse per una nuova avventura a Madrid. Anche se in questo momento l’ipotesi non sembra nemmeno convincere le casse delle Merengues che, nonostante ci abbiano abituato ad acquisti sempre di qualità con cifre folli, ora, anche la squadra di Florentino Perez avrebbe problemi economici, come per altro tutto il sistema economico calcistico. L’augurio di tutti è però quello di avere Cristiano Ronaldo ancora per tutto il periodo del contratto, che prevede ancora due anni alla Juventus. Si dovranno fare le attente valutazioni ma una certezza rimane: Cristiano Ronaldo ovunque andrà farà sempre la differenza.

