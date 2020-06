Marchisio e i vecchi compagni della Primavera per Rizza: è in coma

Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juventus Primavera, è in coma. Giocò, tra gli altri con Marchisio e Giovinco, che ora fanno il tifo per lui.

«C’è un ragazzo che corre felice per le strade barocche di Noto, città patrimonio dell’Unesco in provincia di Siracusa – si legge su Tuttosport -. Corre e non si ferma, Giuseppe Rizza, perché è quello che sa fare meglio nella vita. Corre per acchiappare quel sogno che cova da bambino e che sembra essersi avverato d’un tratto: la chiamata della Juventus, la possibilità di diventare un calciatore professionista e la gioia da condividere con gli amici di sempre con cui ha tirato i primi calci al pallone fra la Villa Comunale e piazza Sgroi, nel centro storico della cittadina siciliana». Quel ragazzo, che fu compagno di Giovinco e di Marchisio adesso è in coma. La sua vecchia squadra si è mobilitata.

Marchsio e gli altri tifano per Rizza

Giuseppe Rizza giocò al fianco di Domenico Criscito, Claudio Marchisio, Paolo De Ceglie, Alessandro Bettega (figlio di Roberto) e Sebastian Giovinco. La Supercoppa italiana vinta da titolare con la Primavera juventina guidata da Vincenzo Chiarenza a settembre del 2006 resta il suo più grande successo. Adesso ha una vittoria diversa da conquistare e dedicare ai suoi vecchi compagni.

