La mamma di Zaniolo ha postato sul Instagram una foto con outfit bianconero, un indizio di mercato per molti tifosi che hanno commentato entusiasti

Per molti tifosi della Juventus la foto pubblicata dalla mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa è un chiaro indizio di mercato, infatti sono tanti i supporter bianconeri entusiasti che nei commenti scrivono: “Ci vediamo alla Juve”. Come sappiamo il figlio è uno dei calciatori più importanti del nostro calcio italiano e anche uno degli obiettivi numero uno del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, la mamma di Zaniolo lancia un indizio di mercato

Zaniolo è uno dei nomi più chiacchierati del calcio nostrano, un calciatore con qualità tecniche notevoli che potrebbe adattarsi perfettamente allo stile voluto dal mister Maurizio Sarri. Per Zaniolo però fa muro, lo lascerà partire solo davanti a cifre importanti dato che il calciatore è , attualmente, uno degli idolo dei tifosi. Certamente non è nascosto l’interesse dei bianconeri che già in passato si erano interessati al calciatore. Obiettivo che piace soprattutto al ds Paratici, che sia proprio la mamma ad avere lanciato l’indizio di mercato? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

