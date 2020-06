Dalla Spagna le voci sull’addio di Cristiano Ronaldo continuano a circolare. Sembra infatti che il Real Madrid sia pronto ad un’offerta di 60 milioni

Dalla Spagna continuano a circolare notizie secondo cui Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare prematuramente la Juventus dopo solo due anni, dei quattro stabiliti nel contratto con i bianconeri. Secondo le rumor di mercato a farsi avanti per Cristiano Ronaldo ci sarebbe una sua ex squadra: il Real Madrid. I merengues sarebbe disposti ad offrire 60 milioni di euro nelle casse dei bianconeri per riavere indietro il fenomeno portoghese.

Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo: è addio per 60 milioni?

I rapporti fra CR7 e il presidente dei blanocs Florentino Perez sarebbero decisamente più cordiali rispetto all’addio burrascoso di due anni fa, infatti secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e riportate su Calciomercato.it il Real Madrid sarebbe disposto all’offerta di 60 milioni di euro per riavere il fenomeno portoghese in rosa per la prossima stagione. Indiscrezioni che però non trovano conferme, visto che, attualmente la volontà della Juventus e dello stesso fenomeno portoghese sono quelle di rispettare la scadenza di contratto che prevede ancora due anni in bianconero.

