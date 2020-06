Coppa Italia, Juventus-Milan: chi tira i rigori in caso di parità?

Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala potrebbero essere tre dei cinque rigoristi scelti da Sarri per centrare la finale di Coppa Italia a Roma.

«Obiettivo undici metri. Chi andrà dal dischetto in caso di 1-1 al novantesimo?». A porsi la domanda è il Corriere dello Sport in un articolo di questo mattina. «Nel caso, quali saranno i bianconeri che comporranno la cinquina di rigoristi? – si legge – La mente corre immediatamente a Ronaldo e Dybala. In questa stagione Cristiano ha fatto centro 8 volte su 8 dal dischetto: contro Verona, Genoa, Sassuolo, Cagliari, Roma, Fiorentina (due) e proprio Milan in coppa Italia, nella semifinale di andata, mentre la Joya ha fatto centro contro Lecce e Udinese (in coppa). L’altro rigore stagionale è stato messo a segno da Douglas Costa, sempre contro i friulani nel primo turno. E’ verosimile, quindi, che in caso di necessità siano proprio Ronaldo, Dybala e il brasiliano a far parte dei tiratori scelti».

Coppa Italia, il regolamento nuovo

La modifica del regolamento della coppa Italia decisa dalla Lega Calcio toglie l’appendice dei supplementari e porta direttamente ai rigori per decidere la finalista. E’ stata infatti una misura dovuta all’emergenza da Covid-19 che ha resto necessaria un’appendice estiva della stagione di calcio in Europa.

